Ministarstvo odbrane o informacijama da će doći do izmena Zakona o Vojsci Srbije

Ministarstvo odbrane saopštilo je da se u ovom trenutku ne razmatraju izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije kojim bi se promenila zakonska granica za odlazak u penziju niti smanjio iznos otpremnina koje se u tim slučajevima isplaćuju. Takođe se ne razmatra izmena podzakonskih akata koji regulišu način obračuna jubilarnih nagrada za profesionalne pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

- Ukazujemo na to da najnovije saopštenje Vojnog sindikata sadrži niz spekulacija na pomenute teme kao i pogrešna tumačenja normativa poput onog da se iznos otpremnina reguliše podzakonskim aktima čija se izmena, navodno, priprema. Naime, ovo pitanje uređeno je Članom 88. Zakona o VS, čija se izmena, ponavljamo, ne razmatra - navode iz Ministarstva. Podsećaju da i "postojeća zakonska rešenja omogućavaju produžetak profesionalne vojne službe ukoliko za to postoji