Natprosečno toplo, ali sa jakim vetrom. Neverovatno visoke i jutarnje temperature

Promenljivo oblačno, natprosečno toplo i vetrovito.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će najjači biti u brdsko-planinskim predelima južne Srbije, kao i na jugu Banata i u donjem Podunavlju, gde se očekuju i udari olujne jačine. Kasnije posle podne i uveče će vetar biti u slabljenju. Kiša će padati na jugozapadu zemlje, i to naročito u pograničnom delu sa Crnom Gorom, kao i ponegde na jugu zemlje i severu Vojvodine, ali slabijeg inteziteta. Najniža temperatura od 7 do 1°C, a najviša dnevna od 17 do