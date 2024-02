Ukrajinski obaveštajci objavili poražavajuću vest: Rusi na frontu koriste maskove satelite? Pominju se i dilovi u Dubaiju

Glavna obaveštajna uprava (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine potvrdila je da Rusi na frontu koriste terminale Starlink, koje je Kijevu obezbedio Ilon Mask.

To je saopštio predstavnik Glavne obaveštajne uprave Andrej Jusov. - Da, zabeleženi su slučajevi korišćenja ovih uređaja od strane ruskih okupatora - rekao je Jusov. Ranije je ukrajinska vojska to objavila na društvenim mrežama, a potom su to objavili i američki mediji. Prema njihovim tvrdnjama, ruska vojska već nekoliko meseci koristi Starlink na isturenim položajima. Ukrajinski mediji su pisali da je ruska vojska kupila Starlink satelitske komunikacione terminale