Mediji: U tuči kod Plavog mosta dečak zadobio osam uboda, drugi udaran palicom

Dva dečaka starosti 14 i 15 godina izbodeni su u Ulici Vojislava Ilića sinoć oko 21.15 sati, dok je jedan tinejdžer (19) zadobio povrede glave.

Kako piše Telegraf.rs, najpre je došlo do tuče nekoliko lica u kojoj su korišćene palice i noževi. Dečak star 14 godina teško je povređen. On je zadobio nagnječenje mozga, posekotinu na ruci, kao i šest ubodnih rana u predelu gluteusa i dve u leđa. A post shared by MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_) On je hitno prevezen u Urgentni centar. Drugi dečak zadobio je povrede glave nanesene palicom. Povređen je i još jedan dečak star 15 godina, koji je prevezen u bolnicu u