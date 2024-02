Automobil udario u ogradu kuće u Pinosavi, stradao vozač

Muškarac star oko 60 godina poginuo je u saobraćajnoj nesreći u beogradskom naselju Pinosava.

Do nesreće je došlo jutros oko 6 časova, kada je automobil udario u ogradu kuće u Pinosavi, beogradskom naselju u podnožju Avale. Kako je rečeno RTS-u u Hitnoj pomoći, muškarac star oko 60 godina je poginuo pri izletanju vozila sa puta. Po dolasku dežurne ekipe Hitne pomoći, konstatovano je da vozač ne daje znakove života. "Doktor koji je pregledao pacijenta pretpostavlja da je možda došlo i do srčanog udara ili nekog oboljenja koje je dovelo do srčanog zastoja“,