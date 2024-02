Crnogorci ostvarili glavni cilj, idu na Olimpijske igre!

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Dohi, a ujedno i na Olimpijske igre u Parizu.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića su danas u ključnom duelu sa Rumunijom trijumfovali sa 12:9 i ostvarili najvažniji cilj koji su postavili pre dolaska u Dohu. To će biti peto učešće reprezentacije Crne Gore na Olimpijskim igrama, posle Igara u Pekingu, Londonu, Riju i Tokiju. Do današnje pobede Crnogorci nisu došli lako, neizvesnost je potrajala sve do poslednja dva minuta meča kada su popularne'' ajkule'' slomile snažan otpor selekcije Rumunije. Crnu Goru