"Baš kao što smo i zacrtali": Bajden se oglasio na društvnoj mreži Iks sa kranje čudnom objavom (foto)

Američki predsednik Džo Bajden oglasio se na društvnoj mreži Iks sa jednom, kranje čudnom, objavom.

Naime, on je postavio svoju sliku na kojoj mu iz očiju izbijaju crveni laseri, a u opisu objave stoji "Baš kao što smo i zacrtali" Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024 Bajden je vrlo akrivan na ovoj društvenoj mreži, pa je isto tako kritikovao je izjavu Donalda Trampa da ne bi sprečio napad Rusije na članice NATO-a, u slučaju da one odbiju da ispune finansijske obaveze prema Alijansi. (Kurir.rs/ Teodora