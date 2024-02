Pardi: Imali smo šansu, pucali smo sebi u nogu

Posle poraza u Super boulu Brok Pardi je poručio da su Čifsi jednostavno bili bolji, posebno u napadu i da je to presudilo veliko finale NFL sezone koje se igralo u Vegasu.

Čifsi su dobili 25:22 i to posle produžetka. Do pobede su došli tačdaunom koji je odmah završio dodatnih 15 minuta, a prethodno su Fortinajnersi poveli 22:19 fild golom Džejka Mudija. „Probao sam da dodam do Džej Džeja. To me najviše boli. Znao sam da ćemo postići fild gol, verovao sam u Džejka i sve u specijalnom timu. Međutim njihov napad je veoma dobar. Mahoms je veoma dobar i hteo sam da dobijemo šansu da dobijemo meč tačdaunom. Nisam uspeo da dodam pas i to