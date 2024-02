Opet sprečeno rušenje splava "Gusar": Građani dežurali celu noć, bager i komunalci napustili Savski kej (video)

Nadležni su ponovo ovoj jutra, u cik zore, pokušali da uklone splav "Gusar" koji se nalazi na Savskom keju u Novom Beogradu.

Međutim, on ni danas nije uklonjen, a pokušaji su trajali od rano jutros. Bager je u više navrata kretao ka splavu, ali su okupljeni građani to sprečili. Goran Pepić, konobar na splavu "Gusar" kaže da su sada i bager i policija otišli odavde. - Ja nisam ni spavao. Juče su ljudi neki došli već od 5-6 posle podne, a najveći broj građana je došao između pola 3 pola i 4 ujutru. Tu je bilo oko 50 ljudi, a to su sve porodični ljudi koji su došli da brane ovaj splav -