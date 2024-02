Ivica Momčilović izabran za predsednika Skupštine grada Kragujevca

Odbornici Skupštine grada Kragujevca su na konstitutivnoj sednici većinom glasova, tajnim putem, za predsednika Skupštine izabrali Ivicu Momčilovića (43), strukovnog mastera inženjera mašinstva, lidera SPS Kragujevca i doskorašnjeg zamenika gradonačelnika Kragujevca.

Dobio je 51 glas od 87 ukupno odbornika. On je potom položio zakletvu. Glasali su za Momčilovića odbornici SNS, SPS i liste 300 Kragujevčana. Opozicioni odbornici su izašli iz skupštinske sale kada je krenulo glasanje. Troje odbornika stranke Zajedno nije uopšte došlo na sednicu SG Kragujevca. Treba reći da je opozicija nudila Ivici Momčiloviću koaliciju i da on bude kandidat za gradonačelnika, ali on se nije izjasnio o ponudi, koja je istekla 6. februara. Na