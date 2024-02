Protestna nota Hrvatskoj zbog paljenja lutke s Vučićevim likom

Beta pre 6 sati

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najoštrije je danas osudio incident paljenja lutke sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom karnevalske povorke u mestu Kaštel Stari, kod Splita u Hrvatskoj, dodajući da je zbog toga upućena protestna nota Ambasadi Hrvatske u Beogradu. "Spaljivanje lutke sa likom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića predstavlja apsolutno neprihvatljiv čin, koji je u potpunoj suprotnosti sa zajednički izraženim opredeljenjem za punu normalizaciju odnosa i unapređenje sveobuhvatne saradnje naših država", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije. U saopštenju se dodaje da se tim "skandaloznim činom širenja mržnje šalje poruka koja ni na koji način ne doprinosi jačanju dobrosusedskih odnosa, miru i stabilnosti u regionu" i "direktno i ozbiljno" narušavaju odnosi dve zemlje. Poslednjeg dana karnevala, juče, u Kaštel Starom u tradicionalnoj Maškaranoj povorci spaljene su lutke s likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog predsednika Vladimira Putina na magarcima, objavio je Dalmatinski portal (dalmatinskiportal.hr). Vučić o incidentu u Hrvatskoj: Bio bih ljubomoran da je spaljena lutka s likom nekog drugog Srbina Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom incidenta na jednom karnevalu u Hrvatskoj gde su spaljene lutke s njegovim i likom ruskog predsednika Vladimira Putina, da nije bio "posebno nesrećan" zbog toga i da bi bio ljubomoran da je spaljena lutka s likom nekog drugog Srbina. "Neko bi rekao da je žalosno da spaljujete neke ljude, njihove lutke a ja da vam pravo kažem, nisam bio nesrećan posebno. Uvek mi se čini da pravilno izaberu. Kad znam da su mi spaljivali kuće, crkvu odakle je moj otac, sitnica je da spale neku lutku. Kod njih je tradicionalno da spaljuju, želim im uspeh i u budućnosti samo zamislite da smo mi to uradili nekom od njihovih, cela Evropa bi nam se na kičmu nakačila, morali bi pola Srbije da pohapsimo ali to su ti dvojni standardi", rekao je predsednik. Vučić je u Nišu, posle prikaza naoružanja i vojne opreme, ocenio da je "pravo i najbolje vreme" za formiranje Pokreta za državu i narod jer su kako je rekao, pred Srbijom, Evropom i svetom "sudbonosna vremena". "O tome ću više govoriti narednih dana. Pred nama su sudbonosna vremena, za Evropu i za svet. Zato je potrebno da ujedinimo sve snage svih ljudi koji žele dobro Srbiji bez obzira na njihova ne uvek istovetna mišljenja po različitim pitanjima. To je moj pokušaj da nađemo najbolji odgovor za sve one koji bi spolja ili iznutra da sruše Srbiju", rekao je Vučić. Komentarišući akciju kosovske policije koja je ranije danas na administrativnom prelazu Jarinje zaustavila pošiljku dinara namenjenih isplati plata i penzija Srbima na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da ona pokazuje o "kakvim je lažovima reč" u Prištini. "Bio sam u pravu na sednici Saveta bezbednosti UN, ni do kakve suspenzije nije došlo. Oni su lagali svoje zapadne partnere da su suspendovali odluku. Ne puštaju dinare da ulaze više na Kosovo i Metohiju. U skladu s tim reagovaćemo na dnevnom nivou i gledati da pomognemo našem narodu a videćemo kakva će biti reakcija onih koji su napravili prištinsku vlast. Naši ljudi treba da znaju da ćemo voditi računa i naći rešenje", rekao je Vučić.

(Beta, 02.14.2024)