Gužve na putevima zbog neradnih dana i Sretenja već od danas: Kako ih izbeći na graničnim prelazima?

S obzirom da se povodom obeležavanja Dana državnosti, očekuju gužve na graničnim prelazima nadležni vozačima savetuju oprez u vožnji, ali i upozoravaju na predstojeće gužve i pojačan saobraćaj već tokom podneva.

Naime, kako su iz MUP-a saopštili, s obzirom na to da se povodom obeležavanja Dana državnosti, očekuju gužve na granici, oni apeluju na građane da se o stanju na graničnim prelazima Srbije upoznaju na internet stranicama MUP-a i Auto-moto saveza Srbije, kao i da koriste i alternativne granične prelaze. View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) "Pre polaska na put treba proveriti važenja pasoša, a ako putujete svojim