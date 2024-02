DNK s ramfle, patike i noktiju krije ubicu pevačice? Zoranova odbrana danas sudu dostavlja nove dokaze, počinje ponovljeno suđenje

Zoran Marjanović ponovo će se danas naći pred Višim sudom u Beogradu pošto mu je za danas zakazano pripremno ročište za ubistvo supruge, pevačice "Granda" Jelene Krsmanović Marjanović.

Pripremno ročište je zatvoreno za javnost, a naredno je već zakazano i to za 19. mart, kada će Zoran Marjanović moći ponovo da iznese svoju odbranu. Udovac će na ročišta dolaziti sa slobode, s obzirom na to da mu je 3. oktobra prošle godine ukinut pritvor, a od momenta od kada se našao na slobodi, Zoran se potpuno povukao iz javnosti. Marjanović jepodsetimo, ranije bio u centru svih dešavanja, počev od trenutka kada mu je ubijena supruga, do učestvovanja u