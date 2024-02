Netanijahu: Izrael će nastaviti sa ofanzivom u Rafi pošto je civili napuste

Izrael će nastaviti sa ofanzivom na Hamas u Rafi, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanijahu, nakon što je dozvolio civilima da napuste to područje u južnoj Gazi. "Borićemo se do potpune pobede, a to uključuje i snažnu akciju u Rafi, nakon što dozvolimo civilnom stanovništvu da napusti borbene zone", napisao je Netanijahu na svom Telegram nalogu, preneo je Rojters. Izraelska vojska je ranije saopštila da želi da izbaci islamističke militante iz