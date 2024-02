Mraz pa 15 stepeni, a stiže i kiša: Ovo je detaljna prognoza za praznik i vikend

U Srbiji će danas ujutro po kotlinama ponegde biti kratkotrajna magla a tokom dana pretežno sunčano povremeno uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, uveče i tokom noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan stepen do tri stepena, a najviša od devet do 15 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od nula do tri stepena, a najviša oko 12 stepeni. Vreme narednih dana U petak ujutru slab mraz, a tokom