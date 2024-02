Dr Leković: Na VMA primljeno 12 dece u teškom alkoholisanom stanju

Doktor Hitne pomoći VMA, primarijus dr Ivan Leković rekao je za RTS da je primljeno dvanaestoro dece u teškom alkoholisanom stanju do čak 2,8 promila alkohola u krvi.

To je ozbiljno stanje, zabrinjava činjenica da maloletna lica dolaze u tako teškom stanju, rekao je dr Leković. Doktor Hitne pomoći VMA, primarijus dr Ivan Leković rekao je da zabrinjava broj primnjenih alkoholisanih lica kojih je bilo 26, a posebno je zabrinjavajuće što su od toga dvanaestoro bila deca mlađa od 15 godina. „Oni su bili u teškom alkoholisanom stanju do čak 2,8 promila alkohola. To je ozbiljno stanje. Zabrinjava činjenica da maloletna lica dolaze u