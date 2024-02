Muškarci se potukli ispred prodavnice Napadač uhapšen, povređeni prevezen u bolnicu

V. P. (54) iz Borče povređen je sinoć oko 19.23 u Ulici Drinske divizije kada je ispred prodavnice došlo do svađe i R. C. (41) ga je oštrim predmetom posekao po stomaku.

Kako saznaje Telegraf.rs, došlo je do svađe ispred prodavnice, kada su se dvojica muškaraca potukla. R. C. je uzeo nož ili neki drugi oštar predmet koji se našao u blizini i posekao ga u predelu stomaka, nanevši mu tako lakšu telesnu povredu. Na lice mesta izašla je Hitna pomoć, koja je ga je prevezla u KBC Zvezdara i u stabilnom je stanju. R. C. je identifikovan i uhapšen zbog napada. Telegraf