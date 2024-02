Danas pretežno sunčano posle hladnog jutra, ponegde sa mrazom i maglom

U Srbiji će ujutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazem i kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do četiri, a najviša od 11 do 15 stepeni Celzijusa. U Beogradu će ujutro biti hladno, u nižim delovima grada je moguća pojava kratkotrajne magle, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od jedan do četiri stepena, a najviša oko 15. Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronične