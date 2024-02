"Moćna podrška": Makron i Zelenski potpisali francusko-ukrajinski sporazum o bezbednosti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i njegov francuski kolega Emanuel Makron potpisali su večeras u Jelisejskoj palati u Parizu francusko-ukrajinski sporazum o bezbednosti.

Ovim sporazumom Francuska je najavila "do tri milijarde evra" dodatne vojne pomoći Ukrajini tokom 2024. godine. Na konferenciji za novinare sa Zelenskim, Makron je ukazao da je Rusija "izgubila svoje mesto i kredibilitet na međunarodnoj sceni''. Prema rečima francuskog predsednika, postoji jedna strana koja je napadnuta i to je Ukrajina i jedan agresor, a to je Rusija koja, kako se izrazio Makron, "metodično destabilizuje svet". - Moćna podrška - kratko je