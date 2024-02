Uhapšeni neposredno nakon provale u stan na Vračaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su A.S. (1972) i R.A. (1965) neposredno nakon što su, kako se sumnja, provalili u jedan stan na Vračaru i ukrali veću količinu nakita i novac, saopšteno je danas iz MUP-a.

Policija je prilikom hapšenja kod osumnjičenih pronašla ukradeni novac i nakit. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa, A.S. i R.A. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Kod A.S. su prilikom hapšenja pronađena falsifikovana dokumenta, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo