Crveno-belima drama na Banjici

Zvezda nadigrala Mladi radnik posle pet setova za 13. pobedu

CRVENA ZVEZDA - MLADI RADNIK 3:2 (18:25, 25:15, 19:25, 25:18, 16:14) Beograd - Dvorana: SC „Voždovac“. Sudije: M. Milošević, B. Rolj. CRVENA ZVEZDA: Boharev 8 (8-5, 1 gr, 2 bl, 1 as, 1 sg), Petrović 4 (2-1, 3 as, 2 sg), Nikolić 24 (45-22, 5 gr, 1 izbl, 2 bl, 4 sg), Stefanović 10 (8-6, 3 bl, 1 sg, 1 prijem), Omar 12 (19-10, 3 gr, 1 izbl, 2 bl, 1 sg, 40 prijema, 3 gr), Žugić 12 (20-9, 4 gr, 2 izbl, 1 bl, 2 as, 5 sg, 19 prijema), Ristić (libero, 10 prijema), Kljajić 1