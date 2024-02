Madriđani zaustavljeni u predgrađu: Rajo zaustavio „Kraljeviće“ (video)

Ove sezone nepremostiva su prepreka za Real. Fudbaleri Rajo Valjekana i Real Madrida odigrali su nerešeno, rezultatom 1:1 u meču 25. kola španske La lige. Fudbaleri Real Madrida prvi su stigli do ranog vodstva, već u trećem minutu meča golom Hoselua, a nakon samo 20-ak minuta Kamavinga je igrao rukom u šesnaestercu, pa je posle intervencije VAR-a dosuđen penal za domaće. Raul de Tomas je poslao loptu pod prečku za 1:1. ‼️🚨GOAL🚨‼️ ⚽️Raul De Tomas from the spot