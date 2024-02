Volkswagen postaje glavni snabdevač komponentama za električne Mahindra modele

Potpisivanjem novog ugovora o saradnji Volkswagen postaje glavni snabdevač komponentama za električne automobile koje će proizvoditi indijski gigant.

U pitanju je MEB arhitektura, kao i same baterije. Prvi model koji ćemo videti na putevima biće baziran na nekom od već viđenih električnih koncepata. To će se dogoditi do kraja ove godine, dok bi sama prodaja i isporuke trebalo da krenu početkom sledeće godine, prenosi Index.hr. Podsetimo, saradnja dve kompanije je najavljena 2022. godine, a sada je konkretizovana ugovorom o snabdevanju. Time će se Volkswagenove komponente naći u Mahindrinim električnim novitetima