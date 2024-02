Bafta nagrade 2024: Dominacija Openhajmera, priznanja za Kilijana Marfija i Roberta Daunija Džuniora

BBC News pre 5 sati | Ijan Jangs - BBC, zabava

Getty Images Hojte van Hojtema (levo) kinematograf, Kilijan Marfi i Robert Dauni Džunior posle dodele nagrada

Kilijan Marfi, Robert Dauni Džunior i reditelj Kristofer Nolan nagrađeni su za film „Openhajmer" na dodeli Bafta nagrada.

Marfi je dobio priznanje za najboljeg glumca za ulogu Roberta Openhajmera, poznatog kao „oca atomske bombe", dok je Dauniju Džunioru pripala nagrada za najbolju mušku sporednu rolu.

Drama „Openhajmer" osvojila je sedam Bafta nagrada, među njima i za najbolji film.

Film Poor Things pokupio je pet nagrada, među kojima i za najbolju žensku ulogu glumici Emi Stoun.

Nagrada za najbolju sporednu žensku ulogu otišla je Davin Džoj Rendolf za ulogu u filmu The Holdovers.

Iznenađenje večeri bilo je pojavljivanje na bini glumca Majkla Džej Foks koji više od 30 godina boluje od Parkinsonove bolesti.

Getty Images Majkl Džej Foks na dodeli Bafta nagrada

Zvezda filma Povratak u budućnost bila je odabrana da dodeli nagradu za najbolji film.

Ovaj 62-godišnji glumac izašao je na binu u invalidskim kolicima, ali je insistirao da stoji kako bi uručio nagradu za najbolji film Kristoferu Nolanu, reditelju Openmhajmera.

Foks je dobio ovacije, a mnogi korisnici društvenih mreža objavili su da su se rasplakali kada su ga videli na sceni.

Najavljujući kanadsko-američkog glumca, voditelj Bafte Dejvid Tenant ga je nazvao „istinskom legendom kinematografije".

Prilikom predstavljanja nominovanih za najbolji film, Foks je film opisao kao „magiju koja može da vam promeni život".

„Nominovano je pet filmova u ovoj kategoriji i svi oni imaju nešto zajedničko. Oni su najbolji u onome što radimo", rekao je Majkl Džej Foks.

Pogledajte video: Najvažniji trenuci sa dodele Bafta nagrada 2024.

Glumac Kilijan Marfi je dobio prvu Bafta nagradu u karijeri, baš kao i reditelj Kristofer Nolan, koji je režirao „Dankerk", „Početak" i „Mračnog viteza".

Nolan se zahvalio glumačkoj ekipi koju je predvodio „neprevaziđeni i neustrašivi Kilijan Marfi".

EPA Kristofer Nolan sa suprugom i producentkinjom Emom Tomas

Ovo je druga Bafta nagrada za Roberta Daunija Džuniora.

Prethodnu je osvojio pre 31 godinu, za film Čaplin iz 1993. - to je novi rekord za najduži razmak između osvajanja nagrada bilo kog umetnika.

Glumac koji je poslednjih godina tumačio ulogu Tonija Starka/Gvozdenog čoveka u nizu Marvelovih filmova, igrao je Openhajmerovog protivnika Luisa Štrausa.

Dobitnici Bafta nagrada:

7 nagrada - Openhajmer

5 - Poor Things

3 - Zona interesa (The Zone of Interest)

2 - The Holdovers

Ema Stoun je dobila drugu Baftu nagradu u karijeri za ulogu u fantaziji Poor Things.

Getty Images Emi Stoun nagradu je uručio glumac Idris Elba

Glumica Davin Džoj Rendolf nagrađena je za ulogu Meri, šefice školske kuhinje i ožalošćene majke u The Holdovers, o zaposlenima i učenicima koji borave u američkom internatu tokom božićnih praznika 1970. godine.

Tokom preuzimanja nagrade bila je emotivna, rekavši da priznanje posvećuje „mnogobrojnim ženama sa sličnom sudbinom kao Meri, koje nikada nisu imale priliku da obuku prelepu haljinu i stoje na bini u Londonu".

Film The Holdovers je osvojio i nagradu za najbolji kasting.

Ovo je druga godina zaredom da nijedan Britanac nije osvojio neku od četiri glumačke nagrade u najprestižnijoj noći u britanskom filmskom kalendaru.

Getty Images Podrška Rajana Goslinga glumici Emi Stoun

Nagradu za najbolji britanski film dobilo je ostvarenje Zona interesa, o komandantu koncentracionog logora i njegovoj porodici koji su živeli pored Aušvica tokom Drugog svetskog rata.

Drama, koju je režirao britanski reditelj Džonatan Glejzer, snimljena je u Poljskoj.

Osvojila je i nagradu za najbolji film na neengleskom jeziku, jer je uglavnom snimljen na nemačkom, kao i nagradu za najbolji zvuk.

„Dečak i čaplja" (The Boy and the Heron), legendarnog animatora Hajao Mijazakija, prva je japanska produkcija koja je osvojila nagradu za najbolji animirani film.

Dve nagrade za najbolji scenario pripale su napetoj francuskoj drami Anatomija pada (Anatomy of a Fall) i American Fiction, američkoj satiri o romanopiscu.

Getty Images Majkl Dž. Foks i Dejvid Bekam

Dejvid Tenant je vodio ceremoniju noseći kilt i šaleći se na račun blokbastera Barbi, rekavši da će ceremonija dodele nagrada teći glatko, „glađe nego što su Kenove grudi".

Međutim, film Barbi je ostao bez Bafta nagrade, uprkos uspehu na blagajnama i brojnim nominacijama.

Ostali filmovi koji su imali višestruke nominacije, ali nisu dobili nagrade su Maestro, Saltburn (Saltburn), Svi mi stranci (All of Us Strangers) i Ubistva pod cvetnim mesecom (Killers of the Flower Moon).

Princ Vilijam, predsednik Bafte, pratio je dodelu nagrada u društvu holivudskih superzvezda, a ovo je bio i njegov prvi javni angažman na nekoj većoj manifestaciji od nedavne operacije njegove supruge Kejt.

