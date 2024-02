Sudar kamiona kod Šimanovaca, stvara se velika gužva (VIDEO)

Sudar dva kamiona kod Šimanovaca u pravcu iz smera Beogradu izazvao je jutros velike gužve na ovoj deonici auto-puta.

Još uvek nema informacija o tome da li ima povređenih, a kako se na snimcima sa društvenih mreža vidi, kamioni stoje u desnoj i zaustavnoj traci, a delovi vozila rasuti su po putu. A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako javljaju korisnici društvenih mreža, stvaraju se dugačke kolone i saobraćaj se odvija otežano. A post shared by 192.RS (@192_rs) Ekipa policije je već na terenu. A post shared by 192.RS (@192_rs)