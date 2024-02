Vremenska prognoza: Kada i gde nas očekuje slaba kiša?

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo, a prolazno naoblačenje koje će posle podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, krajem dana i u toku noći proširiće se i na ostale krajeve zemlje, uslovljavajući slabu kišu, uveče na severu i zapadu, a kasnije, i u ostalim krajevima, prenosi RTS.

Najniža dnevna temperatura biće od nule do jedan stepen Celzijusa, a najviša od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, a slaba kiša se očekuje uveče i u toku noći. Vetar slab i umeren južnih pravaca, uveče u skretanju na zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura u Beogradu kretaće se od dva do četiri stepena Celzijusa, a najviša dnevna oko 13 stepeni. U utorak će takođe biti umereno do potpuno oblačno, ponegde