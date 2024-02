Beograd korak bliže izborima? Rok za formiranje skupštine 3. mart, Nestorović kaže dvoje odbornika "prekinulo kontakt"

Skupština grada Beograda danas nije kontituisana, a rok u kome to treba se učini ističe 3. marta.

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da bez obzira na to što vlast ima legalnu i legitimnu većinu, doneta je odluka da se datum za formiranje Skupštine grada pomeri za 1. mart, odnosno sačeka da se dođe do skupštinske većine, a ako se to ne dogodi ići će se na nove izbore. Sednica je danas odložena zbog nedostaka kvoruma. Najstariji odbornik Skupštine grada Toma Fila koji je trebalo da predsedava konstitutivnom sednicom,