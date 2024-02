Red kiše, red sunca! Nigde bez kišobrana: Stiže olujni vetar, a evo kad nas očekuje novo zahlađenje

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, samo će tokom prepodneva na severu i zapadu zemlje biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidro-meteorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak, sa temperaturama od minus 2 stepena do 14 stepeni. U Beogradu će, prema vremenskoj prognozi, biti umereno do potpuno oblačno, ujutro i tokom noći između utorka i srede sa slabom kratkotrajnom kišom, dok će se tokom dana zadržati uglavnom suvo vreme. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sa najvišom dnevnom temperatutok oko 12 stepeni. U Sredu će biti promenljivo oblačno, u istočnim, centralnim