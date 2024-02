Da li će odlaganje konstitutivne sednice parlamenta u Beogradu prolongirati Vučićeve rokove za izbor predsednika Skupštine i Vlade Srbije?

„Odlaganje konstitutivne sednice Skupštine Beograda za 1. mart prolongiraće i sve ostale rokove koje je Aleksandar Vučić davao poslednjih meseci, nakon decembarskih izbora.

To praktično znači da se nastavak konstitutivne sednice parlamenta Srbije i izbor predsednika najvišeg zaoknodavnog tela ne može očekivati u naredne dve nedelje, a samim tim se čini i da je gotovo nemoguće da Vlada Srbije bude izabrana do 15.marta, kako je najavio predsednik Srbije. Zbog nejasne situacije u Beogradu biće probijeni svi Vučićevi rokovi“, smatraju sagovornici Danasa. Za izbor nove republičke vlade ostalo je još 77 dana. I to bi bio sasvim dovoljan rok