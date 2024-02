Vučić: Brza pruga Beograd – Subotica već u decembru, voleli me, ne voleli to neće biti ista zemlja

Brza pruga Beograd – Subotica počeće sa radom u decembru ove godine, kada se očekuje završetak pruge Novi Sad – Subotica, rekao je na RTS-u predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dodao je da dolaze test vozovi i da će se već u decembru ići od Beograda do Subotice brzom prugom za sat i deset minuta. „Voleli me ne voleli to je druga zemlja“, rekao je on. Predsednik je dodao da može da se desi da Srbija bude predsevajuća Partnerstva za veštačku inteligenciju u celom svetu.