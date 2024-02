Stižu pljuskovi! Stiglo upozorenje RHMZ: Nevreme na pomolu, a prvi na udaru ovi delovi Srbije!

Do kraja dana u Srbiji se zadržava promenljivo oblačno vreme dok se ređa kiša ili pokoji lokalni pljusak očekuje ponegde na jugu, istoku i jugoistoku Srbije, kao i na jugu Banata, stoji u najavi RHMZ.

Padavine će biti kratoktrajnog karaktera. Na višim planinama očekuje se pojava slabog snega. Već od sutra osetno toplije, tako da će maksimalna temperatura narednih dana biti i do 20 stepeni. Očekuje se pojačanje južnog vetra tako da će košava tokom vikenda biti jakog intenziteta. Tokom vikenda će prema prognozi biti oblačno, povremeno sa kišom, ali ostaje realtivno toplo. S obzirom na to da do kraja februara nema značajnijeg zahlađenja i da temperatura ostaje