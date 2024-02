Tramp: Navaljni nikada nije trebalo da se vrati u Rusiju

VAŠINGTON - Bivši predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da smatra da je preminuli ruski opozicionar Aleksej Navaljni bio hrabar, ali da nije trebalo da se vrati u Rusiju.

"Navaljni je bio veoma hrabar. Mogao je da ostane van zemlje. Iskreno, verovatno bi bilo mnogo bolje da se držao podalje i pričao van zemlje umesto da se vrati, jer su ljudi mislili da bi to moglo da se desi i desilo se. I to je užasna stvar", rekao je Tramp tokom intervjua u gradskoj većnici u Južnoj Karolini. Tramp je dodao da se situacija slična ruskoj događa i u SAD, te da se on suočava s krivičnim gonjenjima, iako je vodeći kandidat za predsedničku nominaciju