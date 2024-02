Firčijev život je više od filma

EKV sa Milanom i Magi. Poslednja jugoslovensku žurka u Njujorku. Bacio je na ulicu Henrija Kisindžera. Spasio od ulice mnoge zemljake pobegle iz rata u SFRJ. Njegov izum je ujedinio bendove Springstina, Madone, Bouvija...

Ivan Fece Firči jedan je od najboljih bubnjara Jugoslavije, Srbije… Ne stavljam „bivše“ Jugoslavije jer poludi kad govore ili napišu „bivša YU“, i to ne samo zbog jugonostalgije. Bio je član legendarnog benda Luna, i naravno Ekatarine Velike. U tom periodu osamdesetih godina snimio je albume sa svima. On svira bubnjeve na prvom albumu Plavog orkestra. On im je predložio da „Bolje biti pijan nego star“ snime u kafiću, live. Ne voli baš o tome. Ali voli da kaže da je