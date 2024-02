Crna gora izručuje Do Kvona Americi: Viši sud doneo odluku, čeka se žalba "kralja kriptovaluta"

Južnokrejski državljanin Do Kvon treba da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje ga terete za kriminalno udruživane i druga krivičnih dela.

To je odlučio Viši sud u Podgorici. Viši sud je odbio zahtev Južne Koreje za izručenje Do Kvona, potvrdila je "Vijestima" Marija Raković, samostalna savetnica za odnose sa javnošću tog suda. Navela je da će Apelacioni sud Crne Gore po službenoj dužnosti doneti odluku u vezi rešenja Višeg suda da odbije zahtev Južne Koreje. Naglasila je da odluka o izručenju SAD-u nije još pravosnažna, jer branioci Do Kvona imaju pravo žalbe. Apelacioni sud je ranije saopštio da je