Vremenska prognoza za 23. februar 2024.

Petak će biti najtopliji dan ove sedmice, sa temperaturom do 20 stepeni. Biće promenljivo oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu sa slabom kišom. U nekim delovima zemlje vetrovito, na jugu Banata i u planinskim predelima i sa olujnim udarima. Ujutru temperatura od 1 do 11, najviša do 20. U Beogradu promenljivo, toplo i vetrovito, i do 19 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 22.02.2024. Četvrtak: Toplo uz postepeno naoblačenje sa severozapada ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i na severu Vojvodine povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 13 do 18 °S. 23.02.2024. Petak: Umereno do potpuno oblačno i toplo za ovaj period godine ali i vetrovito, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa dužim