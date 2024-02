Sutra u Srbiji umereno oblačno, toplo i vetrovito - nepovoljno vreme za hronične bolesnike

Beta pre 9 sati

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, a povremeno i jak južni i jugozapadni vetar. U košavskom području vetar će biti jugoistočni i na jugu Banata i u planinskim predelima dostizati i udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura od pet do 13 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa slabom kišom. Jugoistočni vetar umeren, povremeno i jak. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 17.

U Srbiji će i naredne sedmice biti umereno do potpuno oblačno i toplo za ovo doba godine. U većini mesta će biti od 15 do 20 stepeni i vetrovito sa slabim do umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, a u košavskom području i planinskim predelima povremeno i sa udarima olujne jačine.

U nedelju će mestimično biti slabe kiše.

Od četvrtka će ponovo biti pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom.

Biometeorološka prognoza za subotu 24. februar:

Relativno nepovolјna situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima, srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Bolovi u mišićima i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije.

(Beta, 02.23.2024)