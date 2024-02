U Beogradu prijavljena epidemija morbila: Vakcinacija dece i revizija kartoteka najvažniji koraci

Šta u praksi znači kada je epidemija prijavljena a šta kada je proglašena? Da li nam preti scenario od pre šest godina kada je bilo 6000 zaraženih i 15 smrtnih slučajeva od morbila.

U jutarnjem programu "Probudi se" o tome govori prof. dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Epidemiolog koji otkrije epidemiju prijavljuje je nadležnim organima. Proglašenje je mnogo ozbiljnija stvar, proglašava je ministar zdravlja i to je onda epidemija od većeg epidemiološkog značaja, objašnjava Radovanović razliku i podseća da se to poslednji put desilo u martu 2020. godine zbog epidemije kovida. Sve je veći broj obolelih od morbila u Srbiji i to sedam godina od