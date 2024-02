Vučićev apel: Razmislite o odluci da roditelji ocenjuju nastavnike (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se video-porukom na svom Instagram profilu. - Nastavnici su ti u koje moramo da imamo najveće poverenje, roditelji su tu da pomognu, a ne da odlučuju umesto nastavnika - napisano je u opisu objave. - Znam da su u Ministarstvu prosvete kada su spremali Zakon o obrazovanju na tome radili stručni ljudi.

Znam kada se donose pravilnici o odnosu prema nastavnicima, o nastavi, da na tome rade stručni ljudi. Ali kao predsednik zamolio bih sve da još jednom razmisle o odluci da roditelji ocenjuju nastavnike. Nama su potrebni nastavnici potpuno slobodni - poručuje Vučić.