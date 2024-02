Zvaničnici povodom druge godine rata u Ukrajini: Zapad pruža pordšku, Ukrajina će pobediti

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio je, povodom dvogodišnjice rata u Ukrajini, da je EU na strani Kijeva od početka sukoba koji je, kako je naveo, promenio istoriju Evrope, ali neće nasilnim putem njenu geografiju.

'Obeležavamo dve godine od brutalne agresije Rusije na Ukrajinu . EU je bila na strani ukrajinskog naroda od tog tragičnog jutra koje je promenilo istoriju Evrope, ali neće ponovo na silu promeniti njenu geografiju', napisao je Borelj danas na X platformi. We mark two years since Russia’s full-scale brutal aggression against Ukraine. The EU has been at the side of the Ukrainian people since that tragic morning that changed the history of Europe, but will not