Nastavlja se topli februar. Natprosečno toplo i danas, ponegde moguća kiša

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 10 °C, a najviša od 15 do 20 °C. NIŠ: Umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, povremeno kratkotrajna kiša. Vetar slab, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura oko 10 °C, a najviša oko 20 °C. Izgledi vremena za naredni period Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplo vreme za ovaj period godine, u većini