Brnabić: Vučić najgora mora Grlić-Radmanu, smetaju im uspesi i napredak Srbije

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „najgora noćna mora“ ministra spoljnih poslova Hrvatske Gordana Grlić-Radmana i ljudima poput njega jer ne mogu da podnesu to što Srbija napreduje, ekonomski jača i vodi sopstvenu politiku. „Aleksandar Vučić je najgora noćna mora za Grlić-Radmana i za sve te u Hrvatskoj, zato što ne mogu oni njemu da oproste što on sedi na srpskoj stolici. Ne mogu to da oproste. Oni žele da