Dva muškaraca izbodena nožem u Beogradu, u razmaku od jednog minuta

Dvojica muškaraca izbodena su noćas u Beogradu, u razmaku od minut, na dve različite lokacije, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Prvi muškarac uboden je nožem u 0.54 na Terazijama, u blizini hotela Moskva, i on je usled teških povreda prebačen na reanimaciju u Urgentni centar. Drugi muškarac uboden je u 0.55 sati na uglu Dobračine i Dunavske ulice, i on je takodje prebačen na reanimaciju, dodali su iz Hitne. Saobraćajnih udesa koje bi zahtevale intervenciju medicinskih timova nije bilo, a bilo je mnogo poziva zbog alkoholisanih osoba. Od 109 intervencija, koliko je zabeleženo jutros do šest