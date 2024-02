EP (kval.) - Kad obuče dres Slovenije Tobi postane igračina, od Italijana Hangi stigla "šamarčina"!

Košarkaši Slovenije savladali su Izrael sa 88:79 (8:20, 32:17, 25:16, 23:26) u meču drugog kola grupe A kvalifikacija za Evrobasket naredne godine.

Luke Dončića nema u selekciji Slovenije za ovu reprezentativnu akciju, ali to nije smetalo nekadašnjem prvaku Evrope da ostvari oba trijumfa na startu kvalifikacija, dok je Izrael na skoru 1-1. Slovence je do trijumfa predvodio centar Crvene zvezde Majk Tobi koji je potvrdio da svoje najbolje partije pruža u dresu sa državnim grbom. On je večeras imao sjajan dabl-dabl učinak od 20 poena i 12 skokova, a efikasniji od njega bio je samo Klemen Prepelič sa 21 poenom.