Srbin debitovao u MLS: Jovan Mijatović se već predstavio američkoj publici (video)

DOSKORAŠNjI fudbalerr Crvene zvezde, Jovan Mijatović debitovao je u dresu novog kluba.

FOTO: Printskrin/Tviter/New York City Football Club Njegov Njujork siti je u prvom kolu MLS lige poražen u gostima od Šarlota sa 1:0. Talentovani Srbin ušao je u igru u 61. minutu, a za to vreme nije uspeo da uputi šut ka golu i nije previše uticao na igru svog tima. Pobedu domaćinu je doneo Francuz Adilson Malanda koji se odlično snašao posle kornera i doneo sva tri boda Šarlotu. Welcome to @MLS, Jovan 🇷🇸👋 pic.twitter.com/TKuVtyVXeI — New York City Football Club