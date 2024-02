RHMZ izdao upozorenje: Večeras pljuskovi stižu u ovaj deo Srbije, a evo kakvo vreme nas očekuje od ponedeljka (foto)

U toku večeri u Vojvodini mestimično kiša ili kratkotrajan plјusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Najniža temperatura kretala se danas od 6 do 10, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U sledećih sedam dana u Srbiji će biti promenljivo i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta temperatura od 15 do 20 stepeni Celzijusa, najavio je RHMZ. Početkom sledeće sedmice zadržaće se umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 20 °C. U ponedelјak tek ponegde sa slabom kišom, a zatim se u utorak i sredu očekuje suvo