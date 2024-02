Đukanović (SNS) o beogradskim izborima: Stranku možemo da nazovemo i Aleksandar Vučić

Predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović je večeras izrazio uverenje da će u Beogradu biti novih izbora, te odbacio zahtev da na izbornim listama ne budu imena onih koji nisu kandidati.

On je za Pink kazao „da opozicija ne može da ih natera da sklone ime Aleksandra Vučića sa liste“ a, kako je dodao,“ tako mogu i stranku da nazovu i to niko neće moći da im zameri“. „Verujem da će biti izbora. To će biti novi izbori“, istakao je Đukanović, te pozvao građane da ne glasaju „za egzibicioniste, već za ozbiljne opcije“. Prma negovim rečima, vlast može da prihvati zahtev da se potpisi podrške grdjana listama kandidata overavaju kod notara ili u sudu.