Poljak je bio maštovit ali ne i koliko srpski carinici na Horgošu! Ovako pokušao da zavara trag da se "opremio" bolje od banke!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Upravom granične policije i Upravom carina, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su poljskog državljanina M.

G. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca. Policija je na Graničnom prelazu Horgoš kod M. G. pronašla 30.830 evra koje je on pokušao nezakonito da unese u Srbiju, zajedno sa prijavljenih 9.655 evra, 500 američkih dolara i 23.000 čeških kruna, a koji, kako se sumnja, potiču iz kriminalne delatnosti. Policija je od osumnjičenog oduzela sav novac, kao i automobil i mobilni telefon. M. G. je određeno zadržavanje do 48 časova i on