Četiri vagona sa fosfornom kiselinom iskočila iz šina kod Rume

Voz koji prevozi fosfornu kiselinu iskočio je iz šina u železničkoj stanici u Rumi: Nije došlo do prevrtanja vagona, niti do curenja kiseline, potvrđeno je nezvanično RTS-u.

Četiri vagona kompozicije koja je prevozila fosfornu kiselinu iskočila su iz šina. Kako RTS nezvanično saznaje nije došlo do prevrtanja vagona niti do curenja kiseline. Policija i vatrogasci dežuraju na licu mesta, a nakon uviđaja biće utvrđeni razlozi zbog čega je došlo do iskakanja dela kompozicije iz šina.