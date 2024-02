Finansijski stručnjaci iz Beograda i Prištine u Briselu razgovarali o dinaru

Beta pre 52 minuta

Finansijski stručnjaci iz Beograda i Prištine danas su u Briselu uz posredovanje izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka počeli sastanak na kojem raspravljaju o mogućem rešenju za pitanje dinara na Kosovu.

Prethodno su se delegacije Beograda i Prištine odvojeno sastale s Lajčakom u pokušaju da se pronađe rešenje u vezi sa upotrebom srpske valute na kosovskoj teritoriji, piše Radio Slobodna Evropa. Beogradsku stranu na sastancima predstavlja glavni pregovarač Petar Petković, a Prištinu guverner Centralne banke Kosova (CBK) Ahmet Ismaili. Uredba CBK-a, koja je stupila na snagu 1. februara, predviđa evro kao jedinu valutu za gotovinsko plaćanje na Kosovu i zabranjuje korišćenje srpskog dinara. Ova odluka je, prema oceni EU, izazvala praktične probleme srpskoj zajednici na Kosovu, koja je koristila dinar i u toj valuti dobijala pomoć od Srbije. Kosovski glavni pregovarač, Besnik Bisljimi je ranije izjavio da je odbio poziv izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka, obrazlažući da nije to sastanak na koji mora da ide glavni pregovarač jer, prema njemu "pitanje dinara nije deo dijaloga". Petković: Poštanska štedionica i Pošta Srbije neophodne Srbima na KiM Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas, nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom za dijalog EU Miroslavom Lajčakom, da su Srbima sa KiM neophodne banka Poštanska štedionica i Pošta Srbije, da bi mogli da funkcionišu. On je kazao da je razgovor bio "težak", ali da je srpska delegacija nastupila odgovorno i argumentovano. Ocenio je da odluka kosovskog premijera Aljbina Kurtija o ukidanju dinara katastrofalna i da negativno utiče na oko 100.000 Srba koji žive na KiM. "Ovo je čisto politička odluka koja ima za cilj proterivanje Srba sa KiM. Poštanska štedionica i Pošta Srbije neophodne su Srbima na KiM. Nije reč samo o građanima već i svim srpskim institucijama. Insistirali smo da rešenje treba da se nađe što pre", kazao je Petković novinarima. On je ocenio da Kurtijevi postupci pokazuju da on ne želi Zajednicu srpskih opština i da zato gasi srpske institucije. Centralne banke Kosova (CBK) donela je odluku o uvođenju evra i zabrani upotrebe dinara nakon 1. februara. Guverner CBK u Briselu: Uredba o upotrebi evra je na snazi i neće se menjati Guverner Centralne banke Kosova (CBK) Ahmet Ismaili rekao je danas u Briselu da su sagovrnike, na bilateralnom i tripartitnom sastanku upoznali sa mogućnostima koje nudi nova Uredba CBK za transfer sredstava iz drugih zemalja na Kosovo. On je, kako prenosi koha.net, novinarima rekao da ta uredba ostaje na snazi i da se neće menjati. Kazao je da se na sastancima razgovaralo o tehničkim modalitetima "finansiranja građana iz Srbije, legalnim i transparentnim kanalima na bankovnim računima korisnika u evrima, na osnovu predloga CBK upućenog Narodnoj banci Srbije (NBS)". Dodao je da Uredba omogućava prenos sredstava legalno, putem bankarskih kanala, na račune korisnika u evrima. "Razgovor se odnosio na naš predlog koji smo pre izvesnog vremena uputili NBS, gde smo izrazili spremnost da olakšamo jedno od postojećih rešenja za prenos sredstava", kazao je on. Rekao je i da "niko iz EU nije doveo u pitanje mandat i ovlašćenja CBK da reguliše ovo pitanje, ili način na koji ga je regulisala", ali da je "zabrinutost izražena u vezi sa uticajem na određenu (srpsku) zajednicu". Kazao je da CBK nije pregovarala i nije bila uključena u pregovarački proces. Prema njegovim rečima, naširoko su informisali sagovornike o Uredbi "i njenom pozitivnom uticaju na ekonomiju zemlje". "Po instrukciji EU sastali smo se i sa tehničkom delegacijom Srbije. Na sastanku nije bilo političkog prisustva. Dali smo svoj doprinos da nas EU ispravno razume", kazao je on. Takođe, kako je kazao, "tehnička rešenja su moguća i primenljiva, bez ikakvih promena bilo koje zakonske regulative". "Na ovaj način postoji mogućnost da srpski građani prihvate pomoć od Srbije ukoliko ona odluči da je prenese", rekao je on. Naveo da pitanje dinara nije bilo predmet rasprave, već se, kako je objasnio, razgovaralo o Uredbi u celini. "Rešenje postoji i funkcioniše, kroz tehničko rešenje koje podrazumeva transfer između dve države, odnosno transfer sredstava iz Srbije na Kosovo, zvaničnim kanalima", kazao je on. "Iako smo očekivali prisustvo predstavnika NBS, čini se da je njihova delegacija preko Ministarstva finansija pokrila ovo pitanje. Mi kao CBK smo završili svoj posao i na pošiljaocu sredstava je koju će pravnu opciju da koristi", rekao je Ismaili. Uredba CBK, koja je stupila na snagu 1. februara, predviđa evro kao jedinu valutu za gotovinsko plaćanje na Kosovu i zabranjuje korišćenje srpskog dinara. Ova odluka je, prema oceni EU, izazvala praktične probleme srpskoj zajednici na Kosovu, koja je koristila dinar i u toj valuti dobijala pomoć od Srbije. Stoga je EU za danas sazvala sastanak kako bi se pronašlo rešenje za to pitanje.

(Beta, 02.27.2024)