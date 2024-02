Švedski premijer nakon ratifikacije članstva u NATO: Iza sebe ostavljamo 200 godina vojne neutralnosti

Švedska iza sebe ostavlja 200 godina vojne neutralnosti, izjavio je premijer te zemlje Ulf Kristerson, nakon što je ranije danas mađarski parlament ratifikovao zahtev zvaničnog Stokholma za članstvo u NATO-u.

"Švedska iza sebe ostavlja 200 godina vojne vojne neutralnosti i nesvrstanosti. To je veliki korak i nešto što treba shvatiti ozbiljno", rekao je Kristerson na konferenciji za medije, prenosi švedski javni servis SVT. On je naveo da je to "prirodan korak", dodavši da će nordijske zemlje prvi put posle 500 godina imati "zajedničku odbranu". "Ulazimo u NATO da bismo branili sve što jesmo i sve u šta verujemo", poručio je švedski premijer. Istakao je da Švedska sada